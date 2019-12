Macerata, tabaccaia aggredita e picchiata in casa da due malviventi

64enne aggredita da due uomini in casa: indagini in corso. La donna, una tabaccaia di Macerata, aveva da poco fatto rientro nella propria abitazione in contrada Valteia dopo la giornata di lavoro. Erano le 22:00 di ieri sera, 30 dicembre, quando è stata aggredita da due uomini che si sono introdotti nella sua abitazione.



La 64enne, dopo aver chiuso il suo esercizio commerciale in via Santa Lucia, e raggiunta la sua casa colonica in aperta campagna e in una zona isolata della città, quando ha aperto il garage è stata aggredita da due uomini con il volto travisato che le hanno subito chiesto dei soldi.



I due, con un accento dell’est, dopo il rifiuto della 64enne, l’hanno legata, imbavagliata e percossa. I malviventi si sono poi dati alla fuga senza portare via nulla.



A lanciare l’allarme al 113 è stata la stessa vittima che è subito stata soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata al pronto soccorso per tutte le cure del caso. La 64enne ha riportato varie contusioni al volto e una lussazione a un dito.



Immediato l’arrivo sul posto della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica che hanno avviato le indagini per identificare i due aggressori. Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e stanno ascoltando alcuni testimoni per cercare di dare un volto e un nome ai due malviventi.