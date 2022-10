Macerata, stretta nei controlli: un arresto e sei persone denunciate

Quattro le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza nella sola serata di sabato. Un pakistano è stato denunciato per furto aggravato a Corridonia

MACERATA – Sessantasei persone, di cui 20 stranieri, e 30 mezzi controllati, 25 obiettivi sensibili verificati, tra cui cinque esercizi pubblici, infine una persona arrestata, sei denunciate e una segnalata per uso di droga. È questo il bilancio dell’attività posta in essere nel corso della serata di sabato scorso (29 ottobre) dai carabinieri della Compagnia di Macerata guidata dal tenente colonnello Giorgio Picchiotti sul territorio di competenza. I controlli sono stati eseguiti attraverso un articolato dispositivo composto dalle pattuglie delle Stazioni, del Nucleo radiomobile e del Nucleo operativo, supportate da un’Aliquota del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Macerata e da un’unità antidroga del Nucleo cinofili carabinieri di Pesaro.

Il tenente colonnello Giorgio Picchiotti

Nello specifico a Pollenza, a seguito di un accertamento in un esercizio pubblico, militari della Stazione di Monte San Giusto, del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Cinofili, hanno denunciato a piede libero un 41enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è stato sorpreso con 8,4grammi di hashish e 7,2 grammi di cocaina. Contestualmente è stato segnalato alla prefettura per uso personale di droga un 25enne trovato in possesso di 2,3 grammi di hashish. I militari della Stazione di Macerata hanno invece rintracciato e arrestato un macedone, nei confronti dello straniero pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Macerata a seguito di una condanna definitiva per reati ambientali di 6 mesi di reclusione (e 2.600 euro di ammenda).



A Corridonia i militari della locale Stazione hanno denunciato a piede libero un pakistano per furto aggravato. In base a quanto accertato l’uomo si era recato in un esercizio pubblico del posto, aveva prelevato un prodotto esposto (di esiguo valore), omettendo però di recarsi alla cassa per il pagamento. La scena è stata però notata dalla cassiera, la donna ha chiamato i carabinieri che, intervenuti nell’immediatezza, hanno trovato il pakistano ancora all’interno del negozio e recuperato e restituito la refurtiva. Infine i carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor hanno denunciato quattro automobilisti per guida in stato di ebbrezza. Tutti e quattro sono risultati positivi all’accertamento del tasso alcolemico svolto con l’etilometro, con conseguente ritiro della patente di guida.