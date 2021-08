MACERATA – Due persone denunciate, un uomo arrestato e una raffica di controlli in diversi comuni della provincia di Macerata. I carabinieri della Compagnia di Macerata comandata dal tenente colonnello Roberto De Paoli, coadiuvato dal capitano Serafino Dell’Avvocato, comandante del Norm e dal tenente Massimiliano D’Antonio, comandante della Sezione operativa, nelle ultime 48 ore hanno messo in atto un piano di controllo straordinario del territorio, per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare il fenomeno dei furti in abitazione. Negli accertamenti sono state impiegate 21 pattuglie che hanno vigilato sul territorio di competenza della Compagnia di Macerata: in totale sono stati controllati 15 esercizi pubblici, 275 mezzi e sono state identificate 320 persone.

La Sezione radiomobile del Norm, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, ha fermato a Macerata un’auto condotta da un giovane del posto risultato positivo all’alcoltest, all’automobilista è stata ritirata la patente, elevata una contravvenzione e sequestrata la macchina. Ad Appignano invece i carabinieri della locale Stazione hanno più volte denunciato un 70enne agli arresti domiciliari per una condanna definitiva per reati di truffa e ricettazione commessi nelle province di Macerata e Fermo nel 2019. A seguito delle continue violazioni, l’Ufficio di sorveglianza di Macerata ha sospeso il beneficio degli arresti domiciliari e ha ripristinato la detenzione in carcere. Il 70enne, pertanto, è stato condotto alla casa circondariale di Fermo. Infine i carabinieri della Stazione di Macerata hanno denunciato un uomo di origine campane che, presentatosi come affittacamere per le vacanze estive, si era fatto accreditare in maniera fraudolenta sul proprio conto corrente, da un ignaro maceratese, la somma di euro 620 euro per una settimana di vacanza. L’uomo è stato denunciato per truffa.