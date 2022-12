Macerata, Natale alle porte: intensificati i controlli

MACERATA – Festività natalizie alle porte, si rafforzano i controlli. Grande lavoro delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza nei luoghi più affollati. I giorni di festa faranno registrare un maggiore movimento di persone, accompagnata da consistenti presenze nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, specie nelle località di maggiore attrazione turistica e in occasione delle cerimonie religiose di forte richiamo. Per questo oggi si è svolta riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto Ferdani, alla quale hanno partecipato il Sindaco di Macerata Parcaroli unitamente al Vice Sindaco D’Alessandro e all’ Assessore alla Sicurezza Renna , al Sindaco del Comune di Civitanova Marche Ciarapica, il Questore Trombadore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Candido, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Falco, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Caprarelli , il Cap. di Vascello De Carolis, il T.V. Ylenia Ritucci, il Comandante della Polizia Provinciale e della Polizia Locale di Macerata e, collegati in videoconferenza, i rappresentanti di Anas e Società Autostrade.

Lo scopo della riunione è stato quello di definire le linee di intervento necessarie affinchè le festività natalizie e di fine anno si svolgano in una cornice di sicurezza con il potenziamento delle attività di prevenzione e di controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine ed il rafforzamento delle misure di sicurezza a tutela delle località a maggiore vocazione commerciale e turistica, nonché di quelle ove tradizionalmente vengono allestiti mercatini natalizi. Massima attenzione verrà riservata all’organizzazione di feste o raduni illegali tipo rave party. Analoga attenzione verrà dedicata a tutte quelle località dove sono ubicate chiese, luoghi di culto e simboli della cristianità presso cui si svolgono le tradizionali cerimonie religiose del Natale nonché a tutti gli altri luoghi di culto ebraici e delle altre confessioni religiose. L’attività delle Forze dell’Ordine e della Polizia Stradale riguarderà anche la vigilanza e la sicurezza alle reti viarie stradali e autostradali anche sotto il profilo di possibili emergenze meteo. Verranno potenziati i servizi di prevenzione e repressione da parte delle Forze dell’Ordine di reati come furti, rapine e truffe. Speciale attenzione verrà riservata alle azioni di contrasto alla produzione e alla commercializzazione illegale di artifizi pirotecnici, specie nel periodo antecedente alle festività di fine anno. Analogamente saranno disposte attività di controllo di locali pubblici e di intrattenimento nonché delle aree abitualmente ritrovo di giovani avventori.

Nel corso del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica il Prefetto Ferdani ed il Sindaco di Macerata Parcaroli hanno firmato un protocollo d’intesa per il Fondo per la Prevenzione e il contrasto delle Truffe nei confronti degli anziani. L’intesa siglata prevede una serie di attività che il Comune di Macerata destinatario del finanziamento dovrà organizzare entro il 31 ottobre 2023. La sottoscrizione del Protocollo costituisce un momento importante di collaborazione Istituzionale per contrastare tale grave fenomeno “perché le truffe perpetrate a danno della popolazione anziana – ha commentato il Prefetto Ferdani – costituiscono fatti assai deplorevoli e sicuramente la prevenzione è l’arma più importante per combattere questa tipologia di reato”. “Obiettivo dell’intervento — ha detto il Vice sindaco e Assessore ai Servizi sociali Francesca D’Alessandro — è quello di mettere in campo, grazie a un lavoro di rete e sinergico, azioni per tutelare e far uscire dall’isolamento i più fragili, per metterli in contatto con i servizi comunali e soprattutto con il mondo dell’associazionismo e del volontariato. Realizzeremo iniziative concrete di prevenzione e informazione dedicate alle persone che maggiormente sono esposte ai raggiri, come ad esempio gli anziani”.