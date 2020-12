Macerata: è morta Clementina Costantini, storica commerciante del centro

MACERATA – A 83 anni il cuore di Clementina Costantini ha smesso di battere. L’anziana, storica commerciante del centro di Macerata (53 anni fa fu lei ad aprire il negozio Luisa Spagnoli alla galleria del commercio), è morta questa mattina alla casa di riposo di Sarnano dove era ospite da circa due anni e mezzo. Pochi giorni fa era risultata positiva al Coronavirus ma da tempo combatteva contro alcune malattie.

Clementina Costantini

Domani pomeriggio alle ore 15 sarà celebrato il funerale alla chiesa San Francesco a Macerata. Clementina Costantini, classe 1937 è nata e vissuta a Macerata per anni; nel 1967 aprì il negozio Luisa Spagnoli in pieno centro in cui restò come gerente fino al 1996 quando andò in pensione. Conosciutissima in città per via della sua attività che ha portato avanti per anni con passione e gentilezza, in molti oggi la ricordano proprio per quei suoi modi garbati, la disponibilità che serbava a tutti e il sorriso con cui accoglieva le clienti e che non faceva mancare ad amici e parenti.

Rimasta vedova e senza figli, due anni e mezzo fa si trasferì alla casa di riposo di Sarnano. Lì la settimana scorsa fu sottoposta a tampone ma il test diede esito negativo, l’altro giorno invece è risultata positiva. Domani pomeriggio, alle 15, amici e parenti potranno darle l’ultimo addio. Lascia la sorella Clarice e i nipoti Francesco e Laura Tomassoni.