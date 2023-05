Macerata, minaccia e aggredisce la ex per gelosia: 24enne accusato di stalking

Il giovane deve rispondere anche di concorso in furto e autoriciclaggio. Avrebbe indotto la giovane a rubare in casa dalla nonna per poi rivendere i gioielli in un negozio di compravendita d'oro

MACERATA – Perseguita la ex fidanzata minacciandola, ingiuriandola e aggredendola fisicamente per gelosia. Poi quando lei era ancora minorenne l’avrebbe indotta a rubare a casa della nonna rivendendo poi lui stesso i gioielli in un negozio di compravendita di oro e ottenendo 2.309 euro. È accusato di stalking, concorso in furto e autoriciclaggio un 24enne maceratese. I fatti contestati sarebbero avvenuti tra il 2018 e febbraio del 2022, in quel periodo imputato e vittima (una ragazza più giovane di lui di qualche anno) avevano intrattenuto una relazione sentimentale intermittente. Secondo l’accusa in più occasioni lui l’avrebbe minacciata con frasi come: «Ti tolgo la bellezza», «Ti faccio scomparire», «Ti rovino la vita».

L’avvocato Maria Cristina Tasselli

Poi nell’estate del 2019, in occasione della Notte dell’Opera il cui tema era “Rosso desiderio”, dopo aver scoperto che la giovane si era vestita di rosso e non aveva le chiavi di casa per cambiare l’abito l’aveva fatta salire in auto e portata al parcheggio al Fontescodella, l’aveva costretta a spogliarsi minacciandola di farle del male e di farla tornare a casa nuda, poi l’avrebbe aggredita e minacciata di morte.

Due anni dopo, quando lei gli aveva detto di voler chiudere la relazione lui avrebbe reagito prendendola a calci. Sempre secondo la ricostruzione accusatoria nel 2018, quando lei era ancora minorenne, approfittando della sua età e del suo stato di soggezione, l’avrebbe indotta a rubare gioielli in oro a casa della nonna, gioielli che poi lui aveva rivenduto a un negozio di compravendita di oro ottenendo 2.309 euro. Oggi il procedimento a carico del 24enne è finito davanti al gup del Tribunale di Macerata Claudio Bonifazi e al pubblico ministero Claudio Rastrelli. Difeso dall’avvocato Maria Cristina Tasselli, l’udienza è stata rinviata al 6 dicembre per un difetto di notifica.