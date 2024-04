Macerata, ingerì 46 ovuli di eroina: ghanese 32enne condannato a sei anni

MACERATA – Aveva ingerito 540 grammi di eroina, suddivisi in 46 ovuli, ghanese condannato a sei anni di reclusione. Lo ha stabilito oggi il gup del Tribunale di Macerata Giovanni Maria Manzoni all’esito della discussione avvenuta con rito abbreviato. L’uomo, un 32enne originario del Ghana, era stato arrestato il 24 agosto scorso dai poliziotti della Squadra Volante impegnati in servizi di controllo del territorio. Gli agenti lo avevano notato nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo, lo straniero era appena sceso da un pullman proveniente da Fabriano e si stava incamminando in direzione di viale Don Bosco con fare circospetto poi quando si era accorto della presenza della polizia aveva cercato di defilarsi.

Era stato subito inseguito e fermato. Sottoposto a perquisizione, anche con l’aiuto dei cani antidroga, era stato trovato in possesso di oltre un etto di hashish avvolto nelle pagine di un giornale e nascosto all’interno di uno zaino in cui c’erano anche alcuni cellulari e schede Sim oltre ad alcune centinaia di euro. Il 32enne era quindi stato accompagnato in ufficio dove, dai successivi controlli era emerso che era senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine e senza un regolare permesso di soggiorno (dal 2015 gli era stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale). Da quanto ricostruito era arrivato a Macerata in autobus, ma non era stato in grado di spiegare perché avesse raggiunto la città. Sospettando che il 32enne potesse aver ingerito della droga i poliziotti lo avevano condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata.

Lì la sorpresa: dall’accertamento radiografico era emerso che nell’intestino aveva numerosi corpi estranei che, una volta espulsi, sono risultati essere 46 ovuli contenenti complessivamente circa 540 grammi di eroina. Era stato quindi arrestato e condotto nel carcere di Montacuto ad Ancona. Oggi nell’udienza preliminare a suo carico davanti al gup Giovanni Manzoni e al pubblico ministero Stefania Ciccioli il procedimento è stato discusso con rito abbreviato e il 32enne è stato condannato a sei anni di reclusione.