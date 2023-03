Macerata, finisce contro un palo del posteggio disabili e prende a pugni un vigile: 35enne arrestato

In manette, per resistenza, è finito un noto barman dell'Ascolano. Oggi in aula ha chiesto scusa, il giudice ha disposto l'obbligo di firma

MACERATA – Un 35enne, originario dell’Ascolano dove è molto conosciuto per il suo lavoro di barman, è stato arrestato dalla polizia locale di Macerata per resistenza a pubblico ufficiale. È successo sabato scorso quando il 35enne, alla guida della sua Fiat Punto, era andato a finire contro un palo della segnaletica verticale del posteggio disabili in via Capuzi, di fronte all’accesso della chiesa Santa Madre di Dio. Qualcuno che era lì presente al momento dell’impatto aveva chiamato la polizia locale evidenziando lo stato confusionale in cui si trovava l’automobilista e sul posto era intervenuta una pattuglia che aveva identificato immediatamente il giovane.

Il conducente, in evidente stato di ebrezza, alla richiesta dei documenti di circolazione ha reagito con rabbia e minacciato gli agenti, soprattutto dopo la richiesta di sottoporsi all’alcoltest, fino a quando, barcollante, ha iniziato a tirare calci a un agente colpendolo poi con un pugno al braccio sinistro. A quel punto i due agenti sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo. L’auto è stata sottoposta a sequestro ai fini di confisca per il rifiuto del 35enne di sottoporsi agli accertamenti etilometrici, mentre l’uomo, dopo l’arresto, è stato condotto al comando di viale Trieste per la redazione degli atti di rito. Successivamente, su disposizione del pubblico ministero di turno Vincenzo Carusi, è stato posto nel suo domicilio di Macerata in regime di domiciliari, fino a stamattina quando ha raggiunto il Tribunale. Difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi, il 35enne si è scusato per quanto accaduto, il giudice Francesca Preziosi ha convalidato l’arresto e disposto come misura l’obbligo di firma al comando di polizia locale di Macerata fino alla prossima udienza fissata al 31 marzo.

«Voglio esprimere i complimenti agli agenti che hanno portato brillantemente a termine l’operazione potendo contare anche sull’ausilio logistico della polizia di Stato e dei carabinieri – ha sottolineato il comandante della polizia locale Danilo Doria –. L’accaduto ci spinge ancora di più a raggiungere alcuni obiettivi importanti della nostra attività, quello di rafforzare le operazioni nell’ambito della sicurezza stradale, aumentando la prevenzione in fatto di incidentalità e uso di sostanze alcoliche».