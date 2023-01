Macerata, esanime a terra sul marciapiede: soccorso un 40enne

Salvato in extremis un 40enne a Piediripa. C'è il sospetto che il malore sia stato causato da una overdose, accertamenti in corso

MACERATA – A terra sul marciapiede, 40enne soccorso. Da chiarire le cause del malore, c’è il sospetto dell’overdose. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, l’allarme è scattato intorno alle ore 18 quando l’uomo è stato trovato a terra, privo di coscienza, in via Volturno, a Piediripa di Macerara. Sul posto sono arrivati a sirene spiegate i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. L’uomo è stato soccorso e, dopo le prime cure del caso sul posto, caricato a bordo di una ambulanza e trasferito all’ospedale per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Sul posto è arrivata anche la polizia. Da chiarire le cause del malore.