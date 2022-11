Macerata, all’esame per la patente con auricolari e telecamera: nei guai un 59enne

È accaduto in una aula della Motorizzazione Civile. Protagonista della vicenda un civitanovese di 59 anni che ora rischia la denuncia

MACERATA – Va a fare l’esame di teoria per la patente con auricolari e telecamera nascosta sotto la maglia. Ma gli auricolari erano stati inseriti così tanto in fondo che, per toglierli, è dovuto andare all’ospedale.

È accaduto nella tarda mattinata di ieri, in una aula della Motorizzazione Civile. Un uomo di Civitanova, italiano di 59 anni, si è presentato a fare il quiz per prendere la patente di guida. L’esaminatrice si è accorta poco dopo di una luce sospetta accesa sotto la maglia di quell’uomo. Così ha chiamato i carabinieri. È scattata la perquisizione: aveva nelle orecchie gli auricolari, che sono stati tolti al pronto soccorso, e dentro la maglia una telecamera che riprendeva le domande del quiz. Ora rischia una denuncia.