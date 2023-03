Macerata, entra a scuola e ruba i soldi del distributore di bevande: nei guai 34enne

MACERATA – Nel pomeriggio di ieri (domenica 26) i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Macerata hanno deferito in stato di libertà un giovane di 34 anni residente in provincia resosi responsabile di furto aggravato.

Verso le ore 13 di ieri infatti, la “Volante” è intervenuta in via Cioci presso l’Istituto d’Arte Cantalamessa dove era scattato l’allarme. Immediatamente giunti sul posto, i poliziotti dopo aver scavalcato la recinzione per effettuare un controllo, intercettavano un uomo che alla loro vista tentava di fuggire. Subito bloccato, veniva identificato: si tratta di un 34enne residente in provincia, già conosciuto alle forse dell’Ordine per i suoi numerosi trascorsi. L’uomo dopo aver scardinato alcune porte dell’Istituto Scolastico e raggiunto un distributore di cibi e bevande, aveva divelto la cassetta di sicurezza con l’intenzione di impossessarsi del denaro contante contenuto. Il 34enne è stato denunciato all’A.G. in stato di libertà per il reato di furto aggravato.