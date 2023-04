Macerata, due incidenti sul lavoro in meno di due ore: soccorsi due uomini

MACERATA – Due incidente sul lavoro in meno di due ore, due uomini finiscono all’ospedale dopo essere caduti da una scala. È successo nella tarda mattinata di oggi, nell’entroterra maceratese, uno a Sant’Angelo in Pontano l’altro a Bolognola. Il primo incidente è avvenuto verso le 10.30. Soccorso un uomo di 54 anni, che stava lavorando in un cantiere edile. È stato caricato a bordo di una ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Ha riportato diversi traumi. L’altro è successo verso le 11.30, in un cantiere edile. Un uomo di 61 anni, che stava seguendo i lavori di ristrutturazione di una abitazione, è caduto da una scala, da una altezza di circa tre metri. Sul posto, in entrambi i casi, gli ispettori dello Spsal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro).