Macerata, dopo un incidente non presta soccorso a una donna incinta ferita: denunciato

MACERATA – Non si ferma a prestare soccorso a una donna incinta rimasta ferita nell’incidente stradale, rintracciato dopo una dozzina di giorni, è stato denunciato un 36enne albanese che vive in città. L’incidente che aveva coinvolto un furgone e un’auto era avvenuto la sera del 1° maggio scorso in via Roma dove era intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Sezione Radiomobile. Nell’auto, come passeggera, c’era una 26enne pakistana in stato interessante, la giovane fu portata al pronto soccorso dove le erano state prestate le cure del caso e le era stata riconosciuta una prognosi di 10 giorni.

Da quanto emerso il conducente del furgone, dopo essersi inizialmente fermato più avanti, era immediatamente ripartito facendo perdere le proprie tracce. I militari attraverso la visione delle telecamere della zona e le testimonianze raccolte hanno individuato il furgone e subito dopo chi lo guidava quella sera. Il responsabile è stato identificato in un albanese di 36 anni che vive a Macerata: è stato deferito alla Procura di Macerata per i reati di fuga in caso di incidente con danni alle persone e omissione di soccorso.

Il tenente colonnello Giorgio Picchiotti

L’indagine è stata solo una delle attività che da inizio mese hanno visto impegnati su più fronti i militari della Compagnia di Macerata guidata dal tenente colonnello Giorgio Picchiotti. In particolare quattro automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e un giovane straniero trovato con 14 grammi di hashish è stato segnalato alla Prefettura.

Per quanto riguarda i controlli alla circolazione stradale la notte del 1° maggio a incappare in un posto di blocco è stato un peruviano di 45 anni mentre percorreva viale Indipendenza a Macerata. Fermato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile e sottoposto all’alcoltest è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,19 grammi per litro. Per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia alla Procura.

Stessa sorte è capitata a un 63enne maceratese rimasto coinvolto in un incidente in via Roma fortunatamente con solo danni alla sua auto. Quando la pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta per i rilievi di rito lo ha sottoposto all’etilometro rilevando un tasso alcolemico di poco superiore alla norma. È stato quindi deferito all’autorità giudiziaria, la patente ritirata per la conseguente sospensione amministrativa, mentre l’auto è stata sottoposta al fermo amministrativo per 180 giorni.

La notte del 9 maggio scorso invece, una 31enne di Mogliano mentre percorreva via Sant’Anna a Corridonia aveva perso il controllo dell’auto andando a urtare dei veicoli in sosta. Nell’impatto la giovane era rimasta ferita ed era stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Lì dalle verifiche eseguite attraverso il prelievo di sangue è risultata positiva con un tasso pari a 1,30 grammi per litro. Anche per lei è scattata la denuncia e il ritiro della patente.

Il quarto automobilista denunciato è un 35enne della provincia di Ancona fermato la notte del 10 maggio scorso da una pattuglia del Radiomobile di Macerata in via Liviabella a Sforzacosta. Aveva un tasso alcolemico pari a 1,46 grammi per litro, quasi il triplo rispetto al limite consentito (che è 0,5 g/l). Oltre alla denuncia gli è stata ritirata la patente.

Per quanto riguarda invece la segnalazione alla Prefettura, a farla sono stati i carabinieri della Stazione di Corridonia che hanno sorpreso un marocchino di 38 anni residente a Corridonia con due pezzi di hashish del peso complessivo di circa 14 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato mentre l’uomo è stato segnalato alla Prefettura come consumatore.