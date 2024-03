Macerata, violenza sessuale su minori: 73enne condannato a dieci anni

MACERATA – Questa mattina, 22 marzo, i poliziotti della squadra mobile di Macerata hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso nei confronti di un 73enne residente in provincia condannato, in via definitiva in Cassazione, alla pena di 10 anni e due mesi di reclusione, per ripetuti episodi di violenza sessuale commessi nei confronti di due bambine che all’epoca dei fatti avevano un’età inferiore a dieci anni. Le due bambine erano figlie di amici di famiglia dell’uomo che per questo motivo aveva modo di avvicinarle.



All’uomo si è giunti dopo una delicata e complessa indagine condotta dalla squadra mobile di Macerata la cui tesi investigativa, al termine dell’attività, è stata pienamente condivisa dall’Autorità Giudiziaria. A seguito dell’iter processuale, l’uomo aveva subito due condanne emesse dalla Corte D’Appello di Ancona pertanto, ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione di una pena unica da porre a carico del condannato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ha emesso nei confronti dell’uomo l’ordine di carcerazione. L’uomo, al termine dell’attività, è stato associato alla casa di reclusione di Fermo.