RECANATI – Appiccano il fuoco nel parcheggio della scuola elementare, i residenti danno l’allarme. L’episodio è avvenuto nella notte tra ieri e oggi. In azione, secondo le testimonianze, alcuni ragazzini che per una bravata hanno pensato di dare fuoco ad alcune rifiuti cartacei che si trovavano nel parcheggio, sul retro, della scuola primaria di Pittura del Braccio. Danni limitati, per fortuna, ma i residenti hanno segnalato immediatamente l’episodio alle forze dell’ordine.