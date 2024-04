Macerata, controlli della polizia locale: due le denunce

MACERATA – Viabilità, prevenzione, servizi per il maltempo sono stati al centro delle attività che hanno visto impegnata la Polizia locale nel periodo pre e post Pasqua, da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile.

Per quanto riguarda la viabilità, in particolar modo il contrasto alla incidentalità stradale, i controlli sono stati concentrati soprattutto nelle vie di ingresso alla città. Gli agenti hanno rilevato 4 incidenti, di uno con feriti mentre il resto degli interventi hanno riguardato una perdita di olio in via Issy Les Moulineaux, 3 passi carrabili ostruiti e 10 per intralcio alla circolazione.

Duecentoquarantasei invece sono stati i conducenti controllati da cui è scaturita 1 denuncia a piede libero perché il guidatore si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test e di conseguenza, oltre al ritiro della patente, è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Sei le pattuglie a piedi che hanno monitorato i corsi principali della città e, il 1° aprile, l’area dei Giardini Diaz dove si è svolta l’iniziativa “Mc Calling – Pasquetta senza rete”.

La Polizia locale è stata impegnata anche in attività legate al progetto #Lifeaddicted che hanno portato all’identificazione di 5 persone: 1 in via Cioci, 1 in piazza Pizzarello, 1 in via Marconi, 1 ai Giardini Diaz e 1 in piazza Garibaldi.

Inoltre, il 29 marzo scorso, nella zona del terminal bus di piazza Pizzarello e in via Cioci gli agenti, a piedi, hanno notato la presenza di alcuni ragazzi e uno di questi alla vista della Polizia locale si è messo a correre. Il giovane, inseguito, è stato fermato e identificato. Si tratta di 17enne di Recanati trovato in possesso di 18 grammi di hashish e per questo è stato deferito alle autorità giudiziaria del Tribunale dei minori.

Infine la Polizia locale ha effettuato 5 interventi per sistemazione segnaletica e 9 servizi per segnalazioni a causa del maltempo di cui 2 in ausilio ai vigili del fuoco.