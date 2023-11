Macerata, compra tre auto a 70 mila euro ma è una truffa: denunciato 30enne

MACERATA – Concorda l’acquisto di tre auto al prezzo di 70 mila euro, ma era una truffa. Denunciato un 30enne di Pordenone. La vittima è un uomo di Macerata. Nella giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa, il personale di polizia giudiziaria del Commissariato ha denunciato in stato di libertà un 30enne di Pordenone per il reato di tentata truffa.

La vittima era stata contattata da una persona qualificatasi come responsabile vendite autovetture con esperienza pluriennale, che proponeva un conveniente acquisto autovetture prima che le stesse venissero messe all’asta. La vittima, persuasa, ha accettato l’offerta concordando il prezzo di acquisto di 3 autovetture per un ammontare complessivo di 70.000 euro. Ricevuta la fattura, ha effettuato il bonifico sull’Iban della società. Solo dopo, la vittima si è resa conto che l’Iban della fattura su cui aveva effettuato il bonifico era diverso dall’Iban fornito dall’ignoto truffatore inizialmente. Sporta la denuncia, gli agenti si prodigavano a bloccare il bonifico in favore del beneficiario scoprendo anche come la fattura emessa fosse un falso. Gli accertamenti sull’utenza cellulare utilizzata per le comunicazioni e sull’intestatario dell’iban hanno consentito di lì a poco di risalire all’identità del truffatore.