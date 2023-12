Macerata, blitz in casa di un nigeriano: sequestrati 460 grammi di eroina

L'uomo, un 43enne formalmente residente a Benevento, è stato arrestato. Ora è in carcere a Montacuto. In casa trovati anche 320 euro, quattro cellulari, otto Sim card e quattro bancomat

MACERATA – Blitz della Squadra Mobile in casa di un pusher: sequestrati 460 grammi di eroina, in manette un nigeriano di 43 anni. L’arresto è scattato ieri mattina nell’ambito di un servizio antidroga svolto a Macerata nella zona di via Gigli e zone limitrofe, dagli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile guidata dal commissario capo Anna Moffa.

Droga, soldi e telefoni sequestrati

L’attività investigativa nasce dal monitoraggio di un nigeriano ritenuto essere dedito allo spaccio di eroina nelle zone centrali di Macerata. L’uomo, di 43 anni, residente formalmente a Benevento ma di fatto stabilitosi a Macerata, disoccupato, incensurato, è stato intercettato ieri mattina dai poliziotti in borghese che dopo averlo tenuto d’occhio lo hanno seguito fino a sotto casa e a quel punto è scattato il blitz.

Da quanto emerso lo straniero avrebbe, invano, tentato di sviare gli agenti indicando un ambiente diverso da quello dove effettivamente viveva ma durante la perquisizione, all’interno della sua camera da letto, sono stati trovati e sequestrati circa 460 grammi lordi di eroina. La sostanza stupefacente era suddivisa in 41 ovuli in cellophane e 15 palline pronte per lo spaccio.

Oltre alla droga i poliziotti hanno trovato anche 320 euro, materiale utilizzato solitamente per il confezionamento delle dosi, 4 telefoni cellulari, 8 Sim card e 4 tessere bancomat. Al termine degli accertamenti di rito il nigeriano è stato condotto al carcere di Montacuto in attesa della fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata.