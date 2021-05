Macerata, avrebbe perseguitato la ex con maledizioni e riti voodoo: insegnante di yoga accusato di stalking

Oggi si è svolta l'udienza preliminare. Gli episodi contestati sarebbero avvenuti in un comune dell'entroterra. La ex compagna per paura ha fatto installare inferriate alla propria abitazione e sarebbe andata in giro con lo spray urticante in tasca

MACERATA – Avrebbe perseguitato la ex compagna con maledizioni, riti di magia nera e voodoo. Ossessionato dal pensiero che l’ex volesse allontanarlo dai figli, l’avrebbe minacciata di morte: «Se mi porti via i bambini ti ammazzo». Poi le avrebbe inviato una lettera scritta da una medium che avrebbe parlato con gli spiriti e un video di un rito di magia nera con un gallo sgozzato e il messaggio «Adesso vedi». Tutte circostanze che avrebbero provocato nella donna un grave stato di ansia e che l’hanno portata a far installare delle inferriate alla propria abitazione e a tenere con sé, quando usciva, una bomboletta di spray urticante come strumento di difesa.

Oggi si è svolta l’udienza preliminare in Tribunale a Macerata.

I fatti contestati all’imputato sarebbero avvenuti tra il 2018 e il 2020 in un comune dell’entroterra. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero Enrico Barbieri, l’uomo in più occasioni avrebbe minacciato di morte la ex compagna. All’autorità giudiziaria la donna aveva riferito che abitualmente l’ex lanciava maledizioni contro i suoi familiari, una volta, ad esempio, aveva sputato tre volte in direzione della madre di lei dicendo: «Vedrai fra tre giorni come sta», un’altra volta invece aveva sputato sempre tre volte sul vialetto di casa di lei con l’augurio di conseguenze negative.

Poi, a dicembre 2019, avrebbe iniziato a mandarle numerosi messaggi sia per insultarla e minacciarla, sia per chiederle una seconda possibilità. In questo secondo caso rientrano le foto che lui le avrebbe inviato e che riproducevano una lettera scritta da una medium dopo aver parlato con gli spiriti. Questi avrebbero detto alla sensitiva che la ex del 42enne era la sua “fiamma gemella” e spezzare il loro legame sarebbe stata un’offesa agli spiriti.

Ma nel corso dei mesi le minacce sarebbero state numerose: un giorno lui le avrebbe detto che se non l’avesse ascoltato lui sarebbe finito in galera ma lei e i suoi genitori al cimitero. In un’altra occasione l’avrebbe prima minacciata: «Vediamo di lasciarli orfani e col padre in galera», riferito ai loro figli, poi si era presentato sotto casa di lei e nonostante l’intervento dei carabinieri avrebbe continuato ad urlare di essere pronto a farsi 10 anni di galera. In un’occasione la ex compagna aveva ricevuto sul proprio cellulare un video di un rito di magia nera, in cui veniva sgozzato un gallo, accompagnato dal messaggio «Adesso vedi».

Ma le minacce sarebbero giunte alla ex anche in maniera trasversale, secondo quanto ricostruito dalla procura il 28 dicembre 2019 l’insegnante di yoga avrebbe contattato la psicoterapeuta della ex scrivendole che lui odiava la ex compagna e che stava meditando di vendicarsi perché non aveva più nulla da perdere.

Oggi i legali dell’imputato, gli avvocati Alisia Laudadio e Alfonso Rubino hanno eccepito che a conclusione delle indagini preliminari il 42enne aveva chiesto di essere interrogato per fornire la propria versione dei fatti ma non era stato mai convocato, per questo motivo il gup Giovanni Manzoni ha trasmesso gli atti in procura. La donna vittima di stalking è tutelata dall’avvocato Fabiola Cesanelli.