Macerata, arrestato un 19enne per spaccio

MACERATA – Nella tarda serata di ieri i poliziotti della Squadra mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Macerata, dopo un’indagine durata alcuni giorni, hanno tratto in arresto un 19enne residente nella provincia di Macerata, colto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Al termine dell’operazione sono sequestrati due involucri contenenti circa un totale di due ettogrammi di hashish. Il giovane aveva tentato di disfarsene gettandoli dalla finestra della sua camera al momento dell’irruzione dei poliziotti.

L’indagine, avviata alcuni giorni fa, condotta con metodi tradizionali come pedinamenti e appostamenti, è nata seguendo i movimenti di due ragazzi conosciuti dagli agenti come consumatori di sostanze stupefacenti i quali nella serata di ieri si erano recati presso l’abitazione del giovane arrestato probabilmente per acquistare sostanza stupefacente.

I due sono stati seguiti dai poliziotti che verso mezzanotte, dopo aver circondato l’abitazione, hanno deciso di irrompere all’intero dell’abitazione.

Appena il giovane, successivamente tratto in arresto, ha realizzato cosa stesse succedendo, ha tentato di disfarsi della sostanza stupefacente gettandola dalla finestra della sua camera. I due ettogrammi di hashish, secondo successivi riscontri effettuati, erano destinati a rifornire il “mercato” locale.

Il 19enne è agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

L’operazione rientra nella strategia messa in campo dal questore Vincenzo Trombadore che in questi giorni si sta recando in visita ai sindaci del maceratese per pianificare un’attività di contrasto dei fenomeni criminali compresi quelli connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti.