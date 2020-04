Macerata, in preda ai fumi dell’alcol morde al braccio due poliziotti: denunciato

Il giovane, un 28enne nigeriano, è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e sanzionato per lo stato di ebbrezza in luogo pubblico e per l'inosservanza delle disposizioni ministeriali di contenimento del Covid-19

MACERATA – In preda ai fumi dell’alcol infastidisce i passanti e morde al braccio due poliziotti: denunciato un 28enne nigeriano.

Tutto è successo nel tardo pomeriggio di ieri quando una Volante e una pattuglia della Squadra Mobile sono intervenute nel capoluogo, in via Mameli, dove alcune persone avevano segnalato un uomo in strada che barcollava.

I poliziotti hanno subito identificato la persona, evidentemente in preda ai fumi dell’alcol, in un cittadino straniero; l’uomo stava importunando alcuni passanti che erano usciti a fare la spesa rivolgendo loro frasi prive di senso. Un cittadino maceratese, alla vista degli uomini in divisa, ha riferito di essere stato insultato, aggredito e colpito dal cittadino straniero.

I poliziotti hanno così chiesto all’uomo, un 28enne di origine nigeriana, dove risiedesse ma lui non era in grado di fornire alcuna indicazione visto lo stato di alterazione dovuto all’alcol. Gli agenti hanno quindi condotto il giovane in questura e il 28enne ha iniziato ad agitarsi, alzando la voce e gettandosi a terra.

Il cittadino nigeriano ha anche morso al braccio due poliziotti che sono poi stato medicati dal 118 e che hanno riportato lesioni guaribili in alcuni giorni. A quel punto il ragazzo è stato trasferito in ospedale dai sanitari della pubblica assistenza e lì gli è stato rilevato un tasso alcolemico molto alto.

Quando la situazione è tornata alla normalità il 28enne è stato riaccompagnato a casa dalla madre. Il giovane è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e sanzionato per lo stato di ebbrezza in luogo pubblico e per l’inosservanza delle disposizioni vigenti per il contenimento del Covid-19.