Macerata, accoltellamento in centro: 44enne finisce in ospedale

MACERATA – Aggredito in strada con un coltello. Paura in centro a Macerata. L’aggressione è avvenuta poco prima delle 13 in corso Garibaldi nelle vicinanze del bar Mamò. Vittima e aggressore sono conoscenti, entrambi italiani, il primo ha 44 anni, il secondo 46 e abitano poco distante l’uno dall’altro. Per cause ancora in fase di accertamento tra i due sarebbe scoppiata una discussione mentre erano in vicolo Illuminati, poi i due si sono spostati nella strada vicina, corso Garibaldi, dove a quell’ora c’erano molti passanti e lì la situazione sarebbe degenerata.

Il 46enne avrebbe estratto un coltello e sferrato dei fendenti al conoscente che ha riportato ferite alle mani nel tentativo di proteggersi. In difesa del 44enne è intervenuto un muratore di origine straniera che è riuscito a disarmare l’aggressore. Nel frattempo sul posto sono intervenuti poliziotti, carabinieri e l’ambulanza. Entrambi, sia l’aggressore che l’aggredito, sono stati portati al pronto soccorso. Di quanto accaduto è stato informato il pubblico ministero di turno, Claudio Rastrelli. In queste ore i militari della Compagnia di Macerata stanno ricostruendo l’accaduto. Importanti saranno le testimonianze di chi ha assistito alla violenza e le eventuali immagini registrate dalle telecamere.