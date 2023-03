Lutto a Numana: è scomparso Sergio Marcelli

NUMANA – Lutto a Numana per la morte di Sergio Marcelli, 81 anni, storico presidente della locale società di calcio e del circolo anziani, autentico pilastro del turismo a Marcelli, la frazione che non a caso porta il nome della sua famiglia. La frazione, infatti, negli anni Settanta non aveva un nome proprio ma era semplicemnte lungomare di Numana. Poi con la nascita del supermercato da parte della famiglia l’area è diventata fulcro della riviera tanto da prendere così il nome “Marcelli”.

Sergio Marcelli è morto ieri (16 marzo) nell’ospedale di Torrette dove si trovava ricoverato. Da Numana a Sirolo sono tantissimi gli attestati di affetto e stima giunti in queste ore ai figli Barbara, Anna Maria, Vincenzo. È stato un esempio per tutti, in Riviera del Conero e non solo, sempre impegnato con il suo lavoro e nel sociale, anche tramite il circolo anziani di cui era presidente.

«Numana perde un punto di riferimento, una grande persona sempre impegnata per la nostra cittadina. Ricorderemo per sempre la sua disponibilità, la sua affabilità per qualsiasi cosa riguardasse il paese», ha detto il sindaco Gianluigi Tombolini. Marcelli lascia tre figli. Era rimasto vedovo nel 2020: la moglie Mirella Bianchi è stata “pioniera” del primo bed and breakfast avviato a Marcelli che ha portato turisti e lustro.

Accoglieva i suoi ospiti in camere lussuose a una manciata di passi dalla spiaggia, appena fuori dal centro abitato della frazione. Una grande famiglia insomma la sua, attorno cui oggi si stringe tutta la Riviera che ha appreso tristemente la notizia. La salma si trova nella sala del commiato delle onoranze funebri Bamiof di Sirolo. In tanti passano per un ultimo saluto, in attesa della cerimonia funebre già fissata.

I funerali, per cui sono attese tante persone, si terranno domani (18 marzo) alle 10.30 nella chiesa del Cristo Re a Numana.