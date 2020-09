Lutto a Morrovalle per la scomparsa di Michele Scaramucci, il sindaco: «Sgomento e sconforto»

MORROVALLE – Domani (venerdì 11 settembre) l’ultimo saluto a Michele Scaramucci, il 22enne di Morrovalle che ieri (mercoledì 9 settembre) ha perso la vita in un terribile incidente stradale a Montecosaro Scalo.

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, il giovane si trovava a bordo della sua moto e stava percorrendo via Don Bosco a Montecosaro Scalo quando si è scontrato contro una Opel Agila condotta da un uomo e nella quale viaggiava anche la moglie di quest’ultimo. Un impatto violentissimo e il 22enne è morto poco dopo; a nulla sono valsi i soccorsi del personale del 118 giunto prontamente sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

Una notizia che in poco tempo si è diffusa in tutta la comunità di Morrovalle. «Una vita stroncata a 22 anni su una strada in un pomeriggio di fine estate ha gettato me personalmente ma tutta la nostra città nello sgomento e nello sconforto – ha detto il sindaco Stefano Montemarani -. Ovviamente esprimiamo la nostra vicinanza nei confronti della famiglia di Michele e partecipiamo al terribile dolore che stanno affrontando».

Scaramucci, che lavorava nell’azienda di famiglia, era un appassionato di moto. Lascia la mamma Anna, il papà Giulio e i fratelli Martina, Riccardo e Marco. Domani, alle 17:30, presso la Casa Funeraria Soft di Montecosaro ci sarà la benedizione della salma del 22enne.