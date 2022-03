Lutto nel mondo della nautica, Giuseppe Apricena stroncato da malore a 57 anni

ANCONA – Non si è più svegliato, ucciso nel sonno da un arresto cardiaco che lo ha strappato all’amore dei suoi cari a 57 anni. Un lutto gravissimo colpisce la Lega navale italiana sezione di Ancona e il mondo velico anconetano. Giuseppe Apricena, pugliese d’origine ma anconetano d’adozione, personaggio molto noto nell’ambiente velico anche per il suo ruolo di istruttore del settore giovanile della Vela della LNI, si è spento all’improvviso nella notte tra mercoledì e ieri. Non soffriva di alcuna patologia, fisico robusto, grande amore per il mare. Questa morte lascia nello sconcerto quanti lo conoscevano e lo stimavano non solo per le grandi doti umane, ma anche per la sua capacità di avvicinare i giovanissimi al mare e agli sport velici. Ex sommergibilista della Marina Militare, per lungo tempo aveva curato il Circolo Sottufficiali della Marina. Già in pensione, era anche un esperto velista, amava il mare e partecipava anche agli eventi velici nella zona, dando sempre il suo contributo nell’organizzazione. Ultimamente si era speso molto per la Regata del Conero e i mondiali di vela. «Con immenso dolore e profonda commozione abbiamo appreso l’improvvisa e prematura scomparsa di Giuseppe Apricena – scrive il direttivo della Lega Navale sul profilo Facebook – la LNI Sezione di Ancona perde un grande Istruttore del settore giovanile della Vela. Responsabile sia della fase di iniziazione, sia delle squadre agonistiche per la Classi Optimist e OpenShift è riuscito ad infondere in tutti i suoi allievi l’amore per il mare ed il rispetto delle regole sportive. La Sezione gli riconosceva tale impegno e disponibilità tanto che era stato inserito nella lista del Consiglio direttivo che sarà rinnovato alla prossima Assemblea elettiva prevista per il 19 marzo. Ai suoi familiari tutta la nostra vicinanza. Ciao Peppe e buon vento». La LNI guidata dal presidente Galliano Ippoliti si stringe alla moglie Maria Incoronata e alle figlie Antonietta e Letizia. I funerali saranno celebrati nella terra d’origine, a Lesine, intanto viene ricordato con affetto e profonda gratitudine per il suo impegno. Un dolore grandissimo per la Lega Navale che non ha ancora superato il lutto dell’ex presidente Nicola Basti, mancato a 73 anni a causa del Covid il 14 aprile 2021, e che ora si trova di nuovo a dover affidare al mare il ricordo di un amico e collaboratore tra i più validi.