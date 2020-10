Lutto a Civitanova per la morte di Najat, mamma ed ex modella sconfitta dalla malattia

CIVITANOVA MARCHE – Civitanova in lutto per la scomparsa di Najat Karim, la 35enne di origini marocchine che da tempo combatteva contro una terribile malattia. La donna, ex modella con una partecipazione anche a Miss Mondo alle spalle, era molto conosciuta nella città costiera dove era amata da tutti.

A giugno, per lei, era iniziata una campagna di raccolta fondi nella città costiera per trovare risorse da destinare a Najat e alla sua famiglia; la donna aveva infatti tentato una cura sperimentale in Germania. Ma la 35enne purtroppo non ce l’ha fatta e ieri è deceduta circondata dall’affetto dei suoi cari, suo marito Andrea e il figlio di sette anni Adam. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa della giovane mamma.

«Najat purtroppo non ce l’ha fatta. Ha lottato fino all’ultimo, con ogni sua forza, contro un male che purtroppo le aveva tolto tutto e che questa mattina (ieri, ndr) l’ha portata via – ha scritto il marito Andrea Tironi sui social -. Una donna solare, determinata, intelligente. Una moglie unica. Una mamma strepitosa e dolce. Ci tenevo a ringraziare a nome mio e suo (me lo ripeteva sempre) tutti coloro che ci sono stati vicini e hanno contribuito con una donazione ad aiutarla, dandole una speranza. Senza quelle cure sicuramente questo post lo avrei fatto tempo fa. Oggi e per i prossimi giorni io e il nostro Adam andremo avanti, consapevoli di aver avuto, io una moglie e Adam una mamma, davvero ma davvero unica e che sarà sempre vicino a noi con il suo bellissimo sorriso. Per rispetto di Najat e dei suoi parenti, la celebrazione si svolgerà rispettando la cultura musulmana, ad Aosta. Buon viaggio amore mio».