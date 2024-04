Chiaravalle piange Carolina Montessori, la pronipote della grande pedagogista

CHIARAVALLE – La città natale di Maria Montessori, la grande pedagogista, educatrice e medico, piange la scomparsa della sua pronipote Carolina Montessori, 69 anni, responsabile dell’archivio storico e dell’Associazione Montessori Internazionale di Amsterdam.

Nata il 23 maggio 1955, risiedeva ad Amsterdam dove si è spenta domenica. Ma con Chiaravalle il legame era sempre saldo, sia per le origini della sua famiglia, che per l’affetto delle persone. Carolina Montessori era venuta a Chiaravalle anche nel 2021 in occasione dell’inaugurazione della Casa Natale di Maria Montessori in Piazza Mazzini.



La notizia è stata resa nota dall’associazione Casa Natale Montessori con un messaggio, condiviso con commozione anche dall’Amministrazione comunale. «Con immenso dolore vi annunciamo che ci ha lasciato Carolina Montessori, pronipote di Maria e archivista dell’AMI (Association Montessori Internationale) – si legge nel messaggio – Carolina è stata una scrupolosa e autorevole rappresentante del percorso biografico e del pensiero scientifico della bisnonna nonché un prezioso punto di riferimento, a livello internazionale, per quanti si volessero accostare all’universo pedagogico montessoriano». Poi il ricordo dell’Amministrazione comunale dell’incontro verso le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Maria Montessori: «quando nel 2019 abbiamo intrapreso il lungo cammino che ci ha condotto sia alla celebrazione dei 150 anni dalla nascita di Maria Montessori sia alla riqualificazione della casa natale, Carolina è la prima persona che abbiamo contattato; e con la disponibilità e l’affabilità che erano innate in lei, ha risposto subito sì. Così come, nei mesi e negli anni successivi, non si è mai sottratta alle decine di e-mail, messaggi, telefonate e videoconferenze che hanno costellato la nostra collaborazione con lei. Il 31 agosto 2020, in videocollegamento con noi, ha detto: “Sono molto felice e commossa di celebrare il 150° anniversario della nascita di mia bisnonna con voi a Chiaravalle. […] esiste un legame ancora oggi molto stretto tra Chiaravalle e la famiglia Montessori. Non c’è nessun altro luogo nel mondo dove preferirei essere oggi che a Chiaravalle, per cui mi dispiace moltissimo di non essere presente in persona ma almeno ci sono tramite video».

Di Carolina Montessori si ricordano la grazia, la gentilezza e l’umiltà. «Era impossibile non rimanere colpiti dalla sua grazia, travolti dalla sua ironia e schiettezza, conquistati dalla sua gentilezza e generosità – si legge in un toccante ricordo – è impossibile non provare per la tua perdita un dolore sconcertante, in cui ci stringiamo ai tuoi familiari e alle tante persone che ti hanno conosciuta, stimata, amata. E impossibile sarà anche dimenticarti».