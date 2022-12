Lutto a Osimo, è morta la prof Ada Gabrielli Fiorenzi

OSIMO – È stata la prof di italiano di intere generazioni Ada Gabrielli Fiorenzi. Oggi la sua Osimo la piange. La docente è scomparsa a 102 anni stamattina, 16 dicembre, nella sua abitazione. Tutta la città è stretta attorno ai quattro figli. Tanti coloro che l’hanno amata. È stata molto attiva anche nel campo culturale osimano e non solo. Ha ricoperto il ruolo di ispettrice di Belle Arti nelle Soprintendenze di Roma e di Ancona, in seguito ha insegnato materie letterarie prima alla scuola media “Bruno da Osimo” e poi all’Istituto per geometri “Filippo Corridoni”. È stata autrice di numerosi saggi, articoli e schede di materia artistica pubblicati su riviste d’arte e giornali vari nonché presidente della sezione osimana di Italia Nostra, dell’associazione di volontariato culturale “Teatro Aperto” e dell’associazione di volontariato “Episkopeia” a supporto del Museo Diocesano. Ha collaborato per diversi anni con don Aldo Compagnucci nella sua attività teatrale e, dopo la sua scomparsa, per un lungo periodo ha organizzato e diretto spettacoli teatrali e recital di poesie.

I ricordi

Le condoglianze del sindaco Simone Pugnaloni: «A nome mio e di tutta la città rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia Fiorenzi per la scomparsa della signora Ada Gabrielli. È’ salita in cielo a 102 anni, una donna straordinaria, instancabile lettrice e scrittrice, storica dell’arte e professoressa di Lettere amata dai suoi studenti non lascerà mai la terra perché vivo rimarrà il suo ricordo. Un abbraccio a tutti i familiari». Il ricordo dell’ex primo cittadino Stefano Simoncini: «Saluto con sentimento di forte commozione la professoressa Ada Gabrielli Fiorenzi che oggi ci ha lasciato. Mia insegnante di lettere all’Itgc F. Corridoni, scrittrice e donna di immensa cultura, instancabile e squisita animatrice della vita sociale e culturale cittadina con “Teatro Aperto”, un punto di riferimento, critico ma sincero, negli anni nei quali ho ricoperto il ruolo di assessore alla Cultura nelle amministrazioni Latini. Sentite condoglianze alla sua famiglia».

I funerali si terranno nella cattedrale di Osimo lunedì 19 dicembre alle 11.