Il motociclista trasferito in codice rosso in eliambulanza all'ospedale di Torrette. Si tratta dell’ultimo di una lunghissima lista di incidenti similari nel fanese

LUCREZIA – Nuovo tragico scontro nel fanese che vede come protagonisti una vettura e una moto. È successo nella tarda mattinata del 20 agosto a Pontemurello di Cartoceto.



Erano circa le 11 quando un centauro è stato centrato da una vettura che, stando alle scarne indiscrezioni, sembra fosse in uscita da un incrocio e stesse svoltando a sinistra: l’urto è stato inevitabile e tremendo. Il motociclista sarebbe sbalzato via per svariati metri finendo contro la recinzione di un’abitazione.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento delle autorità e del 118 che, a sua volta, ha allertato l’eliambulanza che ha provveduto al trasporto del ferito in codice rosso all’ospedale di Torrette. Si tratta dell’ultimo di una lunghissima lista di incidenti similari che ha purtroppo contrassegnato l’estate 2020, alcuni di essi con esiti mortali.