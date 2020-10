Loreto, il tenore Andrea Bocelli in città per “l’Ave Maria”

Registrerà alcune scene nel santuario mariano e in piazza della Madonna per la realizzazione di un video dedicato ad una “Ave Maria” inedita. Il video uscirà prossimamente a livello mondiale

LORETO – Il tenore Andrea Bocelli sarà a Loreto in questi giorni. Per lui un compito speciale, che valorizzerà ancora di più la città del santuario mariano tra i più visitati al mondo e il suo talento.

A dare l’annuncio alla cittadinanza della sua presenza che sarà ben accolta, è proprio il neo eletto sindaco Moreno Pieroni: «Grazie alla disponibilità e alla collaborazione della Regione Marche e della Delegazione pontificia, nei prossimi giorni sarà presente in città il tenore Andrea Bocelli per registrare alcune scene nel nostro santuario mariano e in piazza della Madonna, per la realizzazione di un video dedicato ad una “Ave Maria” inedita. Il video uscirà prossimamente a livello mondiale e sarà una prestigiosa vetrina promozionale che farà ammirare la nostra bellissima città da milioni di persone».

Quest’estate Bocelli ha già fatto tappa in zona: si è fermato a cena al “Cresciolo” in pieno centro a Offagna e la sera prima ha fatto una breve incursione al Molo di Portonovo dove ha mangiato in compagnia. Anni fa era stato ospite della vicina Osimo, città di cui è originaria la moglie. Proprio oggi invece (primo ottobre) il tenore è a Camerino per festeggiare l’Accademia musicale firmata Andrea Bocelli foundation realizzata in 148 giorni. Con lui sono sul palco Renato Zero, Marco Masini, Serena Autieri tra i big.