Loreto, ragazza si sente male in casa: soccorsa da Icaro

LORETO – Era a casa con il fidanzato quando si è sentita male. Una grave crisi respiratoria l’ha resa incosciente in poco tempo. La giovane ha 22 anni e per soccorrerla oggi pomeriggio, 30 giugno, attorno alle 17.30 si è alzata in volo dall’ospedale regionale di Torrette l’eliambulanza diretta a Loreto.

I medici si sono calati sul posto dal verricello di Icaro che poi è atterrato al campo sportivo. Sul posto anche l’automedica dell’ospedale di Loreto. Le condizioni della 22enne sono apparse subito molto gravi.

È stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Torrette, intubata, dove si trova tuttora ricoverata. In apprensione i loretani che hanno visto in diretta la discesa del personale per soccorrere la ragazza.

Massimo il riserbo del personale medico che in questo momento la sta tenendo sotto osservazione.