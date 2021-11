Loreto, schianto in A14: un ferito estratto dalle lamiere della sua auto

Tre i mezzi coinvolti. Il traffico all'imbocco per Civitanova è rimasto bloccato per 45 minuti per permettere le operazioni di soccorso

LORETO – Schianto stamattina (8 novembre) attorno alle 6.30 in A14. Una task force di mezzi di soccorso è arrivata a sirene spiegate dopo l’ingresso autostradale di Loreto-Civitanova Marche in direzione sud. Nello schianto sono rimaste coinvolte due macchine e un autocarro. La squadra dei vigili del fuoco di Osimo è intervenuta con un’autobotte e ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre una persona da uno dei mezzi. L’uomo sulla quarantina è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso di Torrette dove è ricoverato in condizioni non gravi. I pompieri hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento.

L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per circa 45 minuti per permettere le operazioni di soccorso e pulizia. Sul posto è arrivata la Polizia Autostradale per i rilievi del caso e per accertare la dinamica non ancora del tutto chiara. Potrebbe esserci stato un sorpasso azzardato tale da causare il frontale e poi un tamponamento ma il sinistro è ancora al vaglio dei poliziotti.