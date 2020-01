Loreto, incendio nella zona industriale

Le fiamme hanno coinvolto una struttura in ferro. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e due autobotti

LORETO – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, 31 dicembre, alle ore 23:30 circa nella zona industriale di Loreto per l’incendio di una baracca in ferro. Sul posto la squadra dei pompieri, con due autobotti, che ha spento le fiamme e messo l’area in sicurezza.



Nella provincia di Ancona dalle ore 20 di ieri alle ore 5 circa di questa mattina, primo gennaio 2020, sono stati effettuati circa 20 interventi: piccoli incendi senza persone coinvolte.