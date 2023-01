Loreto, incendio in un appartamento: morti due animali

LORETO – Incendio oggi pomeriggio (2 gennaio) a Loreto. I Vigili del fuoco del distaccamento osimano sono arrivati in via Pavarotti per il rogo che si è verificato all’interno di un appartamento posto al piano terra di una palazzina di due piani. La squadra di Osimo intervenuta con un’autobotte ha provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Nell’incendio, per le esalazioni, sono morti un cane e un gatto che in quel momento erano all’interno. I proprietari sono stati evacuati a causa dell’inabilità della struttura e nessuno è rimasto ferito.

Sul posto anche i sanitari del 118, i carabinieri di zona e gli agenti della Municipale. L’intervento è terminato da poco. Ancora da accertare le cause del rogo che sarebbe comunque di natura accidentale.