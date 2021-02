Loreto, a fuoco un appartamento: estratte due persone dai Vigili del Fuoco

LORETO – Il fumo era visibile per tutta la frazione, fino a quando a sirene spiegate sono arrivati i pompieri di Osimo sul posto. Verso le 10.45 di oggi, 11 febbraio, i vigili del fuoco sono giunti a Villa Musone di Loreto, proprio in piazzetta, per un incendio in un appartamento della palazzina che si affaccia sulla piazza stessa. La Squadra si è messa al lavoro con due autobotti e con l’ausilio dell’autoscala proveniente dalla Centrale di Ancona.

Le Fiamme Rosse la lavoro

Hanno estratto due persone dall’abitazione mentre altre due sono uscite autonomamente. Si tratta di una famiglia.



Le prime due sono rimaste intossicate dal fumo, non sarebbero ferite, e per questo sono state portate all’ospedale.

I pompieri sono già riusciti a spegnere le fiamme evitando che l’incendio si propagasse ad altri appartamenti. Sul posto anche i sanitari del 118 e la Polizia locale.

(Servizio in aggiornamento)