Dalla Lombardia a Falconara per acquistare cocaina: nei guai 35enne

FALCONARA – I carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno proceduto al controllo di un 35enne, abitante in Lombardia e nelle Marche per motivi di lavoro. L’uomo è apparso nervoso per il controllo in atto, tanto da insospettire i militari sul possesso di sostanze stupefacenti. La perquisizione personale eseguita in base alla normativa sugli stupefacenti ha permesso di rinvenire quattro dosi di cocaina, custodite all’interno del suo portafoglio.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata amministrativamente. L’uomo è stato segnalato, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990, alla Prefettura competente per il luogo di residenza.

Continua in maniera incessante la meticolosa attività di contrasto delle violazioni della normativa sugli stupefacenti che i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima stanno ponendo in essere per evitare lo spaccio delle sostanze stupefacenti e frenare il loro consumo anche tra i più giovani.



Sempre nel corso di un più ampio servizio largo raggio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, i militari della Tenenza di Falconara Marittima, in pieno centro abitato, hanno proceduto al controllo di un 21enne cittadino extracomunitario il quale, dopo le verifiche del caso, è risultato essere sprovvisto del permesso di soggiorno per poter rimanere nel territorio nazionale.

Per il tramite dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona sono state attivate le procedure per la sua espulsione amministrativa dall’Italia.