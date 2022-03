Lite in piazza d’Armi ad Ancona: interviene la polizia. Un uomo ferito con una bottiglia

ANCONA – Continuano i controlli disposti dal Questore, su indicazione del Prefetto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche nella zona del Piano. Le Volanti sono intervenute in piazza d’Armi dove era stata segnalata la presenza di due persone in lite tra loro. Giunti sul posto gli operatori riscontravano la presenza di un uomo, seduto su una panchina che presentava una ferita sul mento da cui fuoriusciva del sangue.

Gli agenti prestavano immediatamente le prime cure, richiedendo contestualmente l’intervento del personale del 118, che giungeva dopo pochi minuti.

L’uomo – un cittadino originario della Liberia di 45 anni, in regola con il permesso di soggiorno – riferiva di aver avuto un litigio per futili motivi con un suo conoscente, il quale all’improvviso lo aggrediva con una bottiglia di vetro, colpendolo sul mento, e fuggendo successivamente dal luogo della lite.

Il soggetto aggredito, tuttavia, si mostrava reticente in merito all’individuazione dell’aggressore, dichiarando di non conoscerne le esatte generalità e non fornendo alcun tipo di descrizione fisica utile all’immediato rintraccio.

Veniva successivamente trasportato in ospedale dall’ambulanza, dove veniva sottoposto agli opportuni accertamenti sanitari, con una prognosi di 7 giorni.

Gli investigatori sono al lavoro per sentire eventuali testimoni e verificare la presenza di telecamere che potrebbero aver ripreso l’aggressione.