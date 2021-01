Lite in famiglia al centro di Osimo, arrivano polizia e vigili del fuoco

OSIMO – Non è la prima volta che accade e l’altra sera (18 gennaio), di nuovo, è divampata una lite furibonda in via Strigola in pieno centro a Osimo, in quell’appartamento che dà sulla via. Stavolta sono dovuti intervenire i poliziotti del commissariato di Osimo. C’erano anche i vigili del fuoco con una squadra pronta ad entrare nell’appartamento in questione.

Una donna, residente in quell’alloggio popolare, dopo l’ennesima litigata avrebbe buttato fuori di casa il fratello. Così l’uomo, che ha la residenza in quella casa proprio come la sorella, ha chiamato la Polizia. A quel punto per aprire la porta sono dovuti arrivare i pompieri. L’intervento è durato almeno un’ora e ha tenuto in apprensione i residenti che hanno visto il caos e temuto il peggio. Gli agenti stanno valutando se procedere con la denuncia di ufficio. Al momento il fratello non ha presentato querela.

Si tratta di una situazione delicata la loro, conviventi e senza occupazione, aggravata dai continui lockdown per l’emergenza Covid. La litigata è degenerata con l’intervento delle forze dell’ordine l’altra sera, spesso sollecitate dai vicini di casa in allarme. Non troppo tempo fa i poliziotti sono intervenuti in quella stessa palazzina per delle macchie sospette di sangue a terra nel cortile, segnalate da un’altra residente, ma il fatto ha ancora i contorni oscuri e non è stato ricondotto a quello né ad altri nuclei.