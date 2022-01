Lavoro nero per un’impresa di Macerata. Cinque denunce per truffa

MACERATA- Controlli all’ordine pubblico e alle norme di contenimento del covid-19 per Capodanno anche sul territorio di Macerata. Lavoro nero e mancate informazioni per i dipendenti: sospesa un’attività imprenditoriale. Cinque le denunce all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.



Sotto il profilo della viabilità nessuna criticità: 26 sono state le contravvenzioni di cui 2 per guida in stato di ebbrezza e 12 multe per mancato uso delle cinture di sicurezza.



Importante anche l’attivitá di prevenzione per quanto riguarda l’utilizzo dei botti e dei fuochi di fine anno dove era stata richiamata l’attenzione dei Sindaci sulla necessità di una sensibilizzazione al senso di responsabilità da parte della cittadinanza.



Ne esce un quadro di una provincia virtuosa, in cui le forze di polizia hanno lavorato bene e sono state, senza alcun dubbio, agevolate da una popolazione che ha risposto in termini positivi all’appello lanciato dallo stesso Prefetto Ferdani, di non porre in essere la notte di Capodanno iniziative e comportamenti che potessero incidere negativamente sulla curva del contagio e, in più generale, su una serena convivenza civile in questo periodo ancora contrassegnato dall’emergenza epidemiologica.



Le attività delle Forze di polizia sui controlli relativi al green pass nella sola giornata di ieri, 31 dicembre, a tutela della salute pubblica, secondo le ultime normative vigenti, hanno portato a 658 persone e a 163 esercizi controllati. Soltanto una persona è stata sanzionata per aver utilizzato un green pass intestato ad un’altra persona.