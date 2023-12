La fine delle speranze: si è spento Raul Rossetti, era stato investito con il cagnolino il 1 agosto

SENIGALLIA – È la fine delle speranze, che seppur ridotte al lumicino continuavano a resistere da quel maledetto 1 agosto. È il momento delle preghiere, per chi crede. Della rabbia, per chi vuole. Stamattina alle 4 all’ospedale di Senigallia dove era ricoverato, si è spento Raul Rossetti 62 anni originario di Ostra ma jesino d’adozione. Raul, molto conosciuto e amato in provincia di Ancona, era stato investito insieme al suo cagnolino Pedro lo scorso 1 agosto mentre camminava lungo via Garibaldi a Jesi, proprio sotto casa. La solita passeggiata insieme al suo inseparabile amico a quattro zampe, salvato dal canile e a cui aveva dato una famiglia e tantissimo amore. Una passeggiata che doveva essere di pochi minuti, invece è stata l’ultima per il povero Raul, travolto da un’utilitaria con a bordo due giovanissime. La conducente ora rischia un’accusa per omicidio stradale.

La notizia del decesso di Raul, stamattina si è sparsa in un baleno, perché per lui pregavano e speravano davvero in tantissimi. Una catena solidale e di affetto, alimentata costantemente da messaggi, incoraggiamenti, pensieri. Perché Raul lo conoscevano proprio tutti, specie a Jesi dove lavorava come “padroncino”, faceva cioè il corriere espresso con la propria ditta artigiana e durante le consegne non mancava mai di scambiare un saluto festoso, un sorriso solare a chiunque, generando simpatia e buonumore. Una persona straordinaria, per la quale ci deve essere un posto migliore di questo mondo, che gli ha riservato sofferenze e ostacoli.

In tantissimi speravano e pregavano per lui, sebbene fin dai primi istanti dell’incidente le sue condizioni erano apparse critiche: non aveva più ripreso conoscenza e l’ematoma alla testa era molto esteso. Trasferito d’urgenza alla Rianimazione clinica dell’ospedale regionale di Torrette, dopo dieci giorni era stato ricoverato alla Rianimazione dell’ospedale Principe di Piemonte di Senigallia sempre in condizioni stabili ma critiche. Oggi, il fratello Lucio ha rotto il silenzio e trasformato le ultime speranze in dolore. «Amici, vi devo dare una bruttissima notizia, Raul se n’è andato questa mattina». Poche parole che hanno suscitato sui social un’ondata di commozione e di vicinanza.

La frase più ricorrente è «non lo meritavi, non tu». Raul era una persona buona davvero, senza la retorica che si deve ai morti. Era una persona che aveva sofferto nella vita e che sembrava, nei mesi prima dell’incidente, di aver trovato un briciolo di serenità subito sfumata purtroppo. Lo piangono i fratelli, i figli, tantissimi amici. I funerali non sono stati ancora fissati. Ora è il momento delle lacrime e della vicinanza ai suoi cari. Ciao Raul.