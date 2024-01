Jesi: weekend di controlli, 5 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza

JESI – Weekend di controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Jesi. In particolare, le attività si sono concentrate nei luoghi della movida con il duplice obiettivo del contrasto dell’abuso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, sia della prevenzione dei reati predatori. Contestualmente, le pattuglie su strada sono state impegnate in posti di blocco per il controllo del rispetto del Codice della Strada, per prevenire e contrastare il fenomeno dell’incidentalità stradale correlata a condotte di guida condizionate dall’abuso di alcolici e sostanze stupefacenti.

Il bilancio è di cinque persone denunciate in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol (il tasso alcolemico riscontrato superava, infatti, la soglia di 0,8 g/l), di una violazione amministrativa per analoga condotta (in tal caso, invece, il tasso alcolemico riscontrato era compreso tra 0,5 e 0,8 g/l) e di sei patenti di guida ritirate.

In particolare, a Serra de’ Conti, nella tarda serata di sabato un 42enne è stato sorpreso dai carabinieri della locale Stazione alla guida di un’autovettura, tra l’altro sprovvista di copertura assicurativa, in stato di alterazione psicofisica derivante, appunto, dall’abuso di alcolici. Ne è conseguito il ritiro della patente di guida ed il sequestro amministrativo dell’autovettura stessa.

Nella notte di domenica 14 invece, a Jesi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni di Chiaravalle e Staffolo hanno sorpreso, sempre in stato di alterazione psicofisica derivante dall’abuso di alcolici, un 30enne, un 28enne, due 27enni, un 21enne alla guida delle rispettive autovetture e, anche in tal caso, hanno contestualmente provveduto al ritiro delle patenti di guida.

I controlli saranno intensificati anche nei prossimi fine settimana.