Jesi, va a fare il vaccino ma trova le palestre Zannoni chiuse

JESI- Si presenta alle 18,20 come consigliato nella prenotazione per sottoporsi al secondo richiamo della vaccinazione anti-Covid ma trova le porte del centro vaccinale di Jesi presso le palestre Zannoni chiuse. Una delusione e una perdita di tempo per una ragazza di Jesi, che è tornata appositamente da Numana, dove ha momentaneamente il domicilio, e che si è recata a sottoporsi alla vaccinazione come indicato nella prenotazione. Nessuno, secondo quanto riferito dall’utente, l’avrebbe avvisata della chiusura pomeridiana né con un messaggio né con altra comunicazione. La ragazza ha tentato di capire il motivo della chiusura rivolgendosi ad alcune farmacie cittadine che non erano al corrente di cosa stesse accadendo.

Il centro vaccinale chiuso

Disservizio o equivoco? Purtroppo il disagio c’è stato e forse non è stata l’unica. Oggi (13 agosto) è la prima data che in cui il centro vaccinale Zannoni osserva l’orario della mezza giornata con vaccinazioni garantite solo nell’orario mattutino fino alle 13. Un’esigenza dettata dalla scarsa affluenza di queste giornate feriali in cui la maggior parte delle persone si trovano in vacanza e hanno già fatto la seconda dose di vaccini. Sebbene non siano stati apposti cartelli per avvisare l’utenza, sembra che il centro fino a fine agosto garantirà le vaccinazioni solo al mattino per poi riprendere dal 1 settembre con il doppio turno.

Secondo quanto riferito da alcuni operatori, il centro resta chiuso sabato e domenica di Ferragosto, per riaprire ormai lunedì alle 8. La sfortunata jesina che purtroppo ha trovato chiuso, potrà sottoporsi alla vaccinazione lunedì. Ma resta il disappunto per non essere stata avvisata come sarebbe stato corretto.