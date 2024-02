Jesi, lo trovano in piazza della Repubblica ma aveva il foglio di via dalla città per 3 anni: denunciato

JESI – Nella giornata di ieri, 28 febbraio, al termine di celere attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del Commissariato deferiva in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente un uomo 32enne, di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine. Per lui il reato di violazione continuata del divieto di ritorno.

Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree più sensibili della città, in particolare in centro storico in piazza della Repubblica, l’attenzione dei poliziotti veniva attirata da un individuo extracomunitario che, nelle settimane antecedenti, era stato già fermato dagli agenti per la violazione dell’avviso orale e del divieto di ritorno emessi dal questore di Ancona. Alla vista degli operatori, l’uomo si mostrava da subito indispettito ed alla richiesta di dar contezza circa la sua presenza nel comune di Jesi, ribatteva con toni spocchiosi ed irriverenti. Richiamato ad un linguaggio consono innanzi a rappresentanti istituzionali, l’uomo, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, destinatario di avviso orale e foglio di via con divieto ritorno nel comune di Jesi per la durata di tre anni emesso dal Questore di Ancona ed ancora in atto, veniva deferito in stato di libertà all’AG competente per violazione continuata del divieto di ritorno.