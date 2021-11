Jesi: travolto in sella alla sua moto, 42enne a Torrette

JESI – Uno scontro tra una moto ed un furgone Mercedes si è verificato questa mattina – 12 novembre – verso le 8:30 lungo viale della Vittoria. Il sinistro è avvenuto in prossimità del semaforo tra viale della Vittoria e via Erbarella con direzione Roma. Secondo una prima ricostruzione della dinamica – ora al vaglio della Polizia locale – sembra che una moto modello Triumph e un furgone Mercedes stessero procedendo nella stessa direzione di marcia, verso l’ex ospedale civile.

Non è chiaro se uno dei mezzi abbia effettuato bruscamente una inversione, provocando l’impatto. In seguito al violento urto ad avere la peggio è stato il centauro (uno jesino di 42 anni) che è stato sbalzato sull’asfalto. Per fortuna indossava il casco ben allacciato.

Lo jesino è rimasto sempre cosciente ma nella caduta ha riportato un trauma toracico e uno alla spalla. Immediata la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 e della Croce verde di Jesi. Il centauro, rimasto sempre cosciente, è stato trasferito in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Sul posto sono anche intervenuti i Carabinieri di Jesi. Disagi al traffico e rallentamenti per circa un’ora. Dinamica è responsabilità di legge in fase di ricostruzione.