Jesi, travolto da un’auto mentre attraversa la strada: giovane in codice rosso a Torrette

JESI – Stava attraversando la strada quando improvvisamente è stato travolto da un’auto. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di sabato, verso le 13,30 a Jesi in via del Lavatoio, dietro alla curva in discesa, nelle vicinanze del centro commerciale Il Torrione.

A restare ferito, un giovane originario del Pakistan ma residente da molto tempo a Jesi. Sembra che il giovane stesse attraversando in prossimità delle strisce pedonali, quando è stato investito da una utilitaria Opel che scendeva dal centro cittadino e procedeva con direzione Porta Valle. Una frazione di secondo, il giovane pedone in seguito all’urto è stato scaraventato sull’asfalto e ha battuto la testa.

L’automobilista, sotto choc, è sceso a prestare soccorso e a lanciare l’allarme al 118 facendo convergere subito l’automedica del 118 di Jesi e l’ambulanza della Croce verde. I sanitari hanno constatato che per la dinamica maggiore del sinistro e per i traumi riportati, fosse opportuno trasferire il ferito in codice rosso al pronto soccorso dell’0spedale regionale di Torrette. Le sue condizioni non dovrebbero comunque destare preoccupazione, non è in pericolo di vita fortunatamente.

Ancora in fase di ricostruzione da parte degli inquirenti, la dinamica del sinistro e le responsabilità di legge. L’incidente ha destato allarme nel quartiere, non essendo la prima volta che in quel punto si verificano investimenti.