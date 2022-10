Jesi, tranciato cavo della fibra ottica: disagi all’ospedale “Carlo Urbani”

JESI – Un cavo della fibra ottica nella cabina esterna a cui afferisce la rete ospedaliera è stato accidentalmente tranciato oggi pomeriggio da un mezzo in movimento durante dei lavori stradali nei pressi dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi. Un incidente che, nonostante il tempestivo intervento per garantire il pieno svolgimento di tutte le attività di emergenza-urgenza, ha provocato disagi e problematiche.

A renderlo noto, la direzione sanitaria dell’Area vasta2. «Si comunica che presso l’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi si è verificata una importante criticità a carico della rete dati ospedaliera – fa sapere – a causa di un danneggiamento accidentale della linea in fibra ottica nella cabina esterna a cui afferisce la rete ospedaliera, che ha comportato un notevole rallentamento dei sotfware che supportano le attività assistenziali. Si segnala, tuttavia, che nonostante il prolungamento dei tempi di presa in carico registrati presso il Pronto Soccorso, è stato garantito il pieno svolgimento di tutte le attività in regime di emergenza-urgenza». Subito si è cercato di correre ai ripari contro il blocco del sistema. «Per quanto concerne l’attività dei reparti ospedalieri, sono state prontamente identificate ed applicate le procedure previste per la gestione delle richieste diagnostiche in caso di criticità dei Sistemi Informativi. Ulteriori disagi per l’utenza – conclude la Area vasta2 – potrebbero verificarsi fino al ripristino completo della linea, di cui verranno forniti aggiornamenti appena possibile».