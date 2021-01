Jesi, scontro tra auto e scooter: 16enne trasportato a Torrette

Il ragazzino è caduto dallo scooter rotolando sull'asfalto. Ha riportato diverse contusioni e fratture ma non è in pericolo di vita

JESI – Uno scontro tra un’auto e uno scooter si è verificato oggi pomeriggio verso le 17,30 a Jesi in viale Verdi, all’intersezione con via Montessori e via Solazzi, nei pressi del Liceo scientifico Leonardo Da Vinci e della scuola Collodi. Paura per un 16enne jesino che in sella al suo scooter è stato urtato da una Fiat Panda condotta da un pensionato jesino di 88 anni.

Il ragazzino è caduto sull’asfalto riportando delle fratture e contusioni, ma per fortuna non ha battuto la testa. Immediato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi e l’ambulanza della Croce verde, che hanno soccorso il centauro e lo hanno trasportato con un codice rosso precauzionale per la dinamica del sinistro al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni non destano preoccupazione per fortuna, non è infatti in pericolo di vita.

Sul posto per effettuare i rilievi di legge e per stabilire le cause del sinistro con le relative responsabilità di legge, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. Disagi al traffico durante i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.