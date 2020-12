Jesi, scontro tra auto e scooter: centauro trasportato a Torrette

JESI – Ennesimo scontro in via Ancona a Jesi, in direzione Chiaravalle, nei pressi dell’intersezione con viale don Minzoni. È avvenuto stamattina poco dopo le 9. Due mezzi – un’auto condotta da una donna e uno scooter di grossa cilindrata in sella al quale si trovava un ragazzo – si sono scontrati, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale.

Il sinistro, in cui ha avuto la peggio il giovane centauro, si è verificato nei pressi della concessionaria Opel e dell’ingresso nella zona industriale Zipa. Al volante dell’auto – una Alfa Romeo Giulietta – vi era una donna di 53 anni jesina (P.P. le sue iniziali), mentre sullo scooter viaggiava un ragazzo di 24 anni residente a Jesi (K.E.), che nel violento impatto è stato sbalzato sull’asfalto. Immediato l’allarme al 118 da parte di altri automobilisti che si sono trovati a passare, essendo via Ancona un punto particolarmente transitato specie nelle ore di punta.

Il ragazzo, rimasto sempre cosciente, è stato soccorso dai sanitari dell’automedica del 118 e trasportato con l’ambulanza della Croce verde al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso per la dinamica maggiore del sinistro. Ha riportato traumi e contusioni ma non dovrebbe essere in pericolo di vita per fortuna.

Illesa la donna al volante della Giulietta. La dinamica dell’incidente e le responsabilità di legge sono al vaglio della Polizia locale, intervenuta sul posto anche per deviare il traffico e assicurare che procedesse a doppio senso alternato durante le fasi dei rilievi. Inevitabili i disagi alla circolazione, che ha subìto rallentamenti.