Jesi, scontro auto-bici in via Pasquinelli: ferito un 54enne

JESI – Erano da poco passate le 13.15 di oggi, martedì 8 febbraio, quando viale don Minzoni si è paralizzato a causa di un incidente avvenuto all’altezza di via Pasquinelli.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica sembra che un uomo di 54 anni di origini tunisine sia stato travolto mentre pedalava in sella alla sua bicicletta con direzione via Ancona. L’uomo è stato investito da una Volkswagen Polo condotta da un uomo che stava uscendo da via Pasquinelli per immettersi su viale don Minzoni. Il ciclista è stato soccorso dai sanitari dell’automedica del 118 di Jesi e della Croce Verde e poi trasferito in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale Carlo Urbani.

Era cosciente ma ai soccorritori è apparso poco lucido. Sarà sottoposto in ospedale anche ad esami tossicologici. Rilievi a cura della Polizia locale. Rallentamenti e forti disagi alla circolazione.