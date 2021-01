Jesi, scontro alla rotatoria: disagi al traffico ma nessun ferito

JESI – Due mezzi si sono scontrati a Jesi questa mattina alla rotatoria di viale Martin Luther King, provocando per fortuna solo disagi alla circolazione stradale essendo avvenuto l’incidente alla rotatoria di snodo verso l’ospedale Carlo Urbani per chi proviene dalla parte sud della città.

Il sinistro è avvenuto verso le 9 alla rotatoria tra via Martin Luther King e viale Verdi. A scontrarsi sono state una Fiat Punto condotta da una donna di 52 anni (B.G.) residente in città e un monovolume Peugeot guidato da un uomo di 77 anni (C.G.) di Chiaravalle.

Uno scontro per fortuna molto lieve, tanto che nessuno dei due automobilisti ha riportato ferite. Sul posto sono comunque intervenuti in via precauzionale i sanitari della Croce Rossa del comitato di Jesi. Si sono registrati soltanto disagi alla circolazione stradale, particolarmente sostenuta in quel tratto per la vicinanza con l’ospedale e le scuole. Traffico deviato dagli agenti della Polizia locale che hanno anche condotto i rilievi di legge e dovranno stabilire con esattezza la dinamica del sinistro e le responsabilità.